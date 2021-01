13 Gedeeld

Kralendijk – Jessyca Pompier, ervaringsdeskundige huiselijk geweld bij Forsa, heeft een workshop gegeven bij Jong Bonaire aan zowel de coaches van Forsa als 40 jongeren.

Pompier gebruikt haar eigen ervaringen met huiselijk geweld als instrument. Zij laat zien wat de impact van huiselijk geweld is in gezinnen met kinderen. De workshop ging ook over het vechten voor jezelf, over innerlijke kracht, over hoe je uit de situatie van huiselijk geweld kan komen en hoe belangrijk de ene hulpverlener kan zijn die jou wel begreep.

Pompier deed dit op een dusdanige manier dat ze je als het ware mee neemt in het huis van geweld, je raakt en het echt bij je binnen komt. Door haar aanpak en enthousiasme, wordt huiselijk geweld bespreekbaar en vertellen het team en de jongeren open over hun eigen ervaringen met huiselijk geweld thuis of bij hun familie/kennissen. De deelnemers ervaarden de workshop als zeer indrukwekkend.

“Door mijn ervaringen te delen wil ik hulpverleners en jongeren meer bewust maken van de impact van huiselijk geweld en een grote stap zetten in de preventie en het doorbreken van huiselijk geweld”. Aldus Pompier. Zoals één van de coaches zei: “enough is enough” en de jongeren met z’n allen tegelijk uitschreeuwden “no mas”.

Forsa Academy zet zich in voor slachtoffers en kinderen na huiselijk geweld en jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Voor meer informatie over de workshops huiselijk geweld: [email protected]