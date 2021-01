Mi Kas Realty heeft twee prachtige woningen te koop, beide woningen verkeren in zeer goede staat van onderhoud. De woningen hebben een goede ligging en bieden veel mogelijkheden.

Kaya Krisolito 65

Aan de Kaya Krisolito staat dit prachtige woonhuis te koop met een geweldig, ononderbroken uitzicht over de Caribische Zee en over een groot deel van Bonaire. Het huis is omgeven door natuur en prachtige bomen. Hier word je elke ochtend met een goed humeur wakker vanwege het mooie gezang van de tropische vogels.

Dit huis biedt de meest spectaculaire zonsondergang die jij je maar kunt wensen en die je verwachtingen zeker zullen overtreffen. Deze woning is echt een plek die je thuis kunt noemen.

Kenmerken

Gebouwd op eigen grond van 1.283 m2

De grootte van het huis is 204m2

Gelegen in de meest gewilde buurt van Santa Barbara

Het huis is in goede staat van onderhoud, klaar om te kopen en zo te betrekken.

De woning beschikt over; 3 slaapkamers en 2 badkamers, airconditioning in alle slaapkamers en in de woonkamer.

Dit huis biedt alles wat je zoekt in een huis.

Vraagprijs voor deze woning is $ 450.000, –

Kaya Piedra Precioso 18

Prachtig huis in heel goede staat van onderhoud te koop.

Het huis is gelegen aan de ‘hoofdweg’ naar Republiek, de Kaya Piedra Precioso. De woning is gunstig gelegen ten opzichte van de wind en heeft een comfortabele living en een nieuwe keuken.

Kenmerken

Het huis is gebouwd op een erfpachtgrondkavel van 1.004m2

Bebouwde oppervlakte is 142m2

De woning beschikt over; een woonkamer, eetkamer, nieuwe keuken, wasruimte, een gang en 3 slaapkamers. Ook is er een douche-toiletruimte, een porch en een terras.

Alle slaapkamers hebben inbouwkasten en zijn voorzien van airconditioning. De woning beschikt over zowel 110 volt als 220 volt in de slaapkamers, woonkamer en keuken

Het huis en de kavel zijn bijzonder geschikt voor het uitbreiden van de woning en zelfs voor de aanleg van een zwembad.

Vraagprijs voor deze woning is $ 275.000,-

Serieus geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over de woningen in deze advertentie contact op nemen met Mi Kas Realty

E-mail naar : [email protected]

Per telefoon of WhatsApp : +599 7012756 of +599 7962756

neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Mi Kas Realty voor nog meer aanbod