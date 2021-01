Kralendijk – Het Bestuurscollege van Bonaire heeft mevrouw Wendy Pelk per 1 maart 2021 aangesteld als eilandsecretaris.

Pelk is momenteel nog directeur van de gemeente Alkmaar; een funtie die zij vanaf het jaar 2013 bekleedt. Van april tot en met mei 2016 was zij waarnemend gemeentesecretaris in Alkmaar. Voordat zij in Alkmaar aan de slag ging werkte Pelk als gemeentesecretaris bij de gemeente Boskoop en de gemeente Alphen aan de Rijn.

Ambities

Nadat de functie van eilandsecretaris per 1 november 2019 vacant was geworden is het Bestuurscollege actief op zoek gegaan naar een ervaren opvolger die samen met de verandermanager en de nog aan te trekken concerncontroller een bijdrage gaan leveren bij het realiseren van de ambities van het Bestuurscollege voor wat betreft het bestuursprogramma en bij de versterking van de bestuurskracht zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord.

Changeteam

Tevens heeft het Bestuurscollege een changeteam aangesteld dat zich bezighoudt met de overheidsfinanciën voor een goed financieel beheer. Zo hoopt het Bestuurscollege de functionaliteit van de ambtelijke organisatie te vergroten en de dienstverlening verder te professionaliseren.