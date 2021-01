De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 610 personen getest op het coronavirus. Het ging daarbij om 316 ingezetenen van het eiland. Er zijn in totaal 72 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, in twee gevallen ging het om toeristen.

De lokale besmettingsgraad op Aruba komt daarmee op 22%.

Er liggen nu 31 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis op Aruba, waarvan 10 op de intensive care. Ook zijn er weer 36 personen hersteld van het virus.

Het aantal actieve besmettingen op Aruba is nu 512.

Curaçao

Gisteren is er opnieuw een patiënt in het ziekenhuis op Curaçao (CMC) overleden aan de gevolgen van corona. Deze lag met drie anderen op de Intensive Care. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers komt daarmee op twintig.

Drie nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, waardoor het totaal aantal patiënten op zeven komt.

Vijf mensen werden gisteren positief getest op een totaal van 194. De positieve ratio komt daarmee op 2,5 procent.

Er blijkt ook een vals positieve test deze week te zijn geweest op Curaçao, waardoor er een correctie is gemaakt op het totaal aantal positieve cases vanaf het begin van de coronacrisis in maart 2020. Dat getal staat nu op 4.527.

Curaçao heeft momenteel 131 actieve gevallen van Covid-19. Allen zitten in thuisisolatie.