Gezaghebber Rijna kon woensdagavond ook nog niet zeggen hoe de nieuwste maatregelen van het Kabinet Bonaire zullen impacteren.

Kralendijk- Gezaghebber Rijna weet nog niet of de door Nederland ingestelde maatregelen zullen leiden tot het wegvallen van vluchten tussen Amsterdam en Bonaire.

“Ik kan wel beamen dat er van alles speelt”, zei Rijna op woendagavond in de vergadering van de Eilandsraadscommissie Covid. Volgens de gezaghebber leiden de ontdekking van nieuwe varianten van het Covid-19 virus tot grote onrust in Europa en in Nederland, waardoor verscherpte maatregelen van kracht zullen worden.

Of de maatregelen zullen leiden tot het opschorten van de vluchten kan de eerste burger van het eiland nog niet zeggen. “Als we kijken naar Bonaire lokaal, dan zien we dat de ontwikkelingen gunstig zijn. Zowel het nieuwe aantal besmettingen, als het totaal aantal besmette personen neemt af”, aldus Rijna.

De gezaghebber bevestigde verder dat de maatregelen die op het eiland gelden, als het gaat om de Covid-preventie, in principe tot 28 januari ongewijzigd zullen blijven.

De gezaghebber gaf ook aan te betreuren dat gisteren een niet correcte versie van het besluit met maatregelen in omloop was gekomen.

