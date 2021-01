Nederland heeft vandaag strengere maatregelen ingevoerd, waardoor alle passagiers vanuit het buitenland nu ook een sneltest moeten overleggen. Of dit ook geldt voor onze eilanden is nog niet duidelijk.

Eerder werd een uitzondering gemaakt voor een negatieve PCR-test voor reizigers vanuit Bonaire, Curaçao en Aruba.

KLM gaf in een eerste reactie in Luchtvaartnieuws.nl aan dat het onmogelijk wordt om nog intercontinentale vluchten uit te voeren door die verplichte sneltest. Door ook vliegend personeel zo’n test op te leggen, loopt de luchtvaartmaatschappij het risico dat werknemers achterblijven.

TUI zegt op Luchtvaartnieuws.nl voorlopig gewoon de vluchten naar het Caribisch gebied te blijven uitvoeren. TUI zegt de verdere maatregelen vanuit Nederland af te wachten, maar daarop nog niet besloten te hebben de vluchten te schrappen.

Jos Hillen van Bonaire International Airport zegt desgevraagd: “Er is nog geen persbericht of reactie van KLM zelf bekend voor ons gebied. Dat zullen we moeten afwachten, morgen komt het ook aan de orde in de Tweede Kamer is de verwachting. De informatie die nu naar buiten komt lijkt niet compleet.”