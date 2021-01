Den Haag/Kralendijk – De culturele sector op Bonaire kan rekenen op extra steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In reactie op een verzoek van gedeputeerde Nina den Heyer heeft minister Ingrid van Engelshoven besloten een bedrag van 194.700 dollar beschikbaar te stellen. Dat heeft haar collega-minister Arie Slob per brief aan de gedeputeerde laten weten.

Den Heyer: “Na het uitbreken van de coronapandemie kwamen al snel steunmaatregelen uit Den Haag om de economische en sociale gevolgen van de crisis te verlichten. Ik signaleerde echter dat ook de culturele organisaties op Bonaire hard werden geraakt. Veel activiteiten kwamen stil te liggen waardoor de inkomsten terugliepen, zeker toen ook nog de grens voor toeristen werd gesloten. Ik heb daarom een beroep gedaan op de minister om, net zoals zij voor de cultuursector in Europees Nederland heeft gedaan, de culturele organisaties op Bonaire te helpen.”

De 194.700 dollar wordt nog deze maand overgemaakt. Het geld zal vervolgens door het openbaar lichaam worden verdeeld. “De steun is niet alleen bedoeld om organisaties acute steun te verlenen, maar ook om te investeren in vernieuwing, bijvoorbeeld op het vlak van digitale audiovisuele middelen.