Vooral het zogenaamde Pfizer-vaccine moet zeer koud worden opgeslagen in speciale vriezers, zoals hier te zien op de foto.

Kralendijk- Er komen aanstaande maandag twee vriezers aan op Bonaire die bedoeld zijn voor de opslag van Covid-vaccins.

Op donderdag 28 januari komt daarnaast een team van het RIVM aan op het eiland. De leden van het team zullen controleren of de zaken goed geregeld zijn, om medio februari daadwerkelijk met vaccineren te kunnen beginnen.

“Eén van de vriezers is voor de opslag van het PfizerBioNTech vaccin. Dat vaccin moet bij -70 graden worden bewaard. De andere vriezer is geschikt voor de opslag van het Modernavaccin. Dit vaccin moet bij -20 graden worden bewaard,” zegt Joey van Slobbe van de afdeling Publieke Gezondheid.

Pfizer

“Bonaire krijgt voor de eerste fase van inentingen het PfizerBioNTech vaccin. We weten nog niet of Bonaire daarnaa ook het Moderna vaccin krijgt of het AstraZeneca vaccin, dat nog goedgekeurd moet worden”, aldus Van Slobbe. In elk geval beschikt Bonaire straks over vriezers die beide vaccines kunnen bewaren.

Fases

Het vaccineren gaat in fases op Bonaire. In de eerste fase worden mensen van 70 jaar en ouder gevaccineerd en het zorgpersoneel. Daarna zijn de 60-plussers aan de beurt en mensen die in een risicogroep zitten. Bij voorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, longziekten, en suikerziekte. Later worden de gezonde mensen vanaf 18 jaar tot 60 jaar ingeënt.”

