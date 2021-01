Marañon verkoopt hangmatten, hangstoelen, klamboes, standaards en accessoires. Marañon hangmatten is al sinds 1981 een begrip op het gebied van hangmatten in Europa. De winkel is sinds 2019 ook op Bonaire gevestigd op de Kaya Grandi (tegenover Gio’s).

Voor de winkel is Marañon op zoek naar een verkoopmedewerker met ervaring die beschikbaar is tussen de 15-20 uur per week.

Wil jij het team komen versterken in deze kleurrijke winkel in hartje centrum? Stuur dan een bericht naar Gilbert op +599- 7017121. Of een mail naar: [email protected]

