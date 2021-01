SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Onderwijsassistent (1 fte) voor de unit MBO.

Wat ga je doen?

Jij geeft alle studenten de aandacht die ze nodig hebben en begeleidt ze samen met de vakdocent. Hoewel de vakdocent eindverantwoordelijke is, ben jij niet bang om je steentje bij te dragen en neem je initiatief waar nodig zodat studenten zich beter zullen ontwikkelen. Naast pedagogische ondersteuning is natuurlijk ook het didactische aspect van belang. Samen met de vakdocent zorg jij ervoor dat de kennis van de student aan het eind van het jaar op een gewenst niveau is. Daarnaast ondersteun je de studentbegeleiding met administratieve taken en vang je studenten op die pedagogische ondersteuning nodig hebben.

Wat vragen wij van je?

Je hebt minimaal een relevante MBO opleiding voltooid. Bij voorkeur heb je daarna verder gestudeerd aan het HBO. Door jouw achtergrond en kennis ben je in staat studenten te begeleiden in de vakgebieden Nederlands en rekenen op het MBO. Je hebt een positieve instelling en je bent in staat snel een band met de student op te bouwen. Daarnaast ben je pedagogisch sterk en kan je de student structuur/duidelijkheid bieden. Ook lukt het jou op een positieve manier rust en regelmaat in een groep te brengen. Je bent tevens in staat zelfstandig groepen te begeleiden. Je kunt goed samenwerken en bent flexibel inzetbaar.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de student. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 5 met een max. van 2.152,00 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. Dit betreft een tijdelijk vacature die per direct van start kan gaan tot het einde van het schooljaar.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 31 januari 2021. Door op de hieronder vermelde link te drukken word je doorverwezen naar onze sollicitanten self service met verdere instructies om te solliciteren. Klik hier.

Heb je vragen, neem dan contact op met mevrouw L. de Keijzer, Unit Directeur van het MBO: Tel +599-7157720 of: [email protected]