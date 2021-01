Zonaanbidders opgelet, want wij zoeken een OK Assistent voor het ziekenhuis op Aruba! Is het jouw droom om een periode in het buitenland te werken en op een tropisch eiland te wonen? Healthz Zorgprofessionals Caribbean gaat jou daarbij helpen!

De waarneming als OK Assistent Aruba via Healthz.

In de maanden mei t/m december 2021 heeft het ziekenhuis op Aruba behoefte aan waarnemers. In juni, juli en augustus is het mogelijk om voor minimaal 30 dagen te starten. In de overige maanden is een inzet van minimaal 2 maanden verplicht. Voor alle waarnemingen geldt dat hoe langer jij beschikbaar bent, hoe eerder je in aanmerking komt om te worden aangenomen.

Waar ga je werken op Aruba?

Als OK assistent kom je te werken in het Dr. Horacio E. Oduber Hospital op Aruba. Het is een algemeen ziekenhuis met 172 bedden. Het HOH telt ruim 900 medewerkers en heeft 20 verschillende specialismen in huis. Zij zetten geregeld personeel in dat via Healthz vanuit Nederland wordt aangetrokken om bij het ziekenhuis in dienst te komen. Deze ervaring zal het makkelijker maken om jezelf snel op je plek te voelen tijdens deze spannende stap in je carrière. Het gebouw waarin het ziekenhuis is gevestigd, wordt momenteel gemoderniseerd en uitgebreid. Aruba telt ongeveer 120.000 inwoners en wordt normaliter dagelijks bezocht door 15.000 toeristen. Als enige aanbieder van ziekenhuiszorg is het volledige eiland aangewezen op het Dr. Horacio E. Oduber Hospital.

Het profiel voor de functie van OK Assistent Aruba:

Je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau of BMH operatieve zorg

Minimaal 2 jaar ervaring als OK assistent

In de periode van mei t/m december minimaal 2 maanden beschikbaar, m.u.v. juni, juli en augustus. In die drie maanden ben je ook welkom voor een waarneming van 30 dagen.

In het bezit van een geldig BLS certificaat

Ruime achtergrondkennis en brede ervaring met het toepassen van gespecialiseerde werkwijzen, methoden en technieken

Kennis van werking en gebruik geavanceerd medische apparatuur, instrumentarium, PC’s en geautomatiseerde systemen

Je hebt geen probleem met het werken van een 40-urige werkweek. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Jij draait alle dienstenen bent bereid om als vakoudste te fungeren als dat nodig is

Je houdt ontwikkelingen en kennis op vakgebied actief op peil

Je bent een echte doorzetter en laat je niet snel uit het veld slaan

Stressbestendige, klantvriendelijke en service verlenende houding

Vloeiend in Nederlands en Engelse. Als je Spaans spreekt is dat is een pré. Je doet daarnaast je best om je te verdiepen in het Papiaments

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Dit mag je van ons verwachten:

Healthz begeleid jou op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden. Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode

Afhankelijk van je indiensttreding ontvang je een financiële tegemoetkoming voor de huur van een woning en een auto (1 tot 2 maanden)

Wij ondersteunen jou bij het zoeken naar huisvesting en een huurauto

Onze emigratiecoaches zijn bereikbaar op Aruba als jij daar behoefte aan hebt

Het retourticket Nederland – Aruba mag volledig gedeclareerd worden

Als het past binnen het tijdspad dan ontvang je een uitnodiging voor onze basisles Papiaments

Elk kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

Maar het allerbelangrijkst…we helpen jou aan een onvergetelijke ervaring

Jij komt tijdens jouw inzet in dienst van het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Het ziekenhuis volgt voor het salaris en arbeidsvoorwaarden de huidige CAO.

We vertellen je graag over de vacature van OK Assistent Aruba!

Jij bent een OK Assistent met voldoende ervaring, een optimist en je denkt graag in kansen. Laat ons jou dan helpen om je te verdiepen in de mogelijkheden tot het werken op Aruba! Door een kennismakingsgesprek (tijdelijk via Skype) kunnen we jou een goed beeld schetsen van dit avontuur. Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31(0)20-2443798 of per mail via [email protected].

De volledige vacaturetekst van OK Assistent Aruba lees je op https://www.healthz.eu/vacature/ok-assistent-aruba/. Meer informatie over de route naar een waarneming op Aruba of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

KVK. 59644583