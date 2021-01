Kralendijk – Op Plantage Bolivia is begonnen met herstelwerkzaamheden aan de voormalige plantage.

“Er is gestart met het gedeelte van de slavenmuur dat nog bestaat bloot te leggen. Samen met leerlingen bouwkunde van groep 4 en 5 van SGB zal aan het herstel van deze voormalige slavenmuur gewerkt gaan worden” aldus Mieke Breemhaar van Bonaire Properties, de nieuwe eigenaar van de plantage.

Plantage Bolivia is een terrein van ongeveer dan 30 km2. Dit is ongeveer 10% van de totale oppervlakte van Bonaire. Ter vergelijking; Sint-Eustatius is 21 km2 en het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten is 34 km2.

Belangrijk

Vroeger was Plantage Bolivia een belangrijk onderdeel van de economische activiteiten op Bonaire. Op het terrein zijn hier meerdere overblijfselen van terug te vinden, zoals muren, toegangspoorten, waterputten en ruïnes van voormalige gebouwen.

Eén van deze muren, met toegangspoort, is gelegen bij Saban’e Piedra Krus, op weg naar Rincon. Gedurende afgelopen decennia is deze muur bijna geheel ingestort of verdwenen onder begroeiing. Samen met de leerlingen van SGB is nu begonnen deze muur te herstellen.

Emoties

De aankoop en ontwikkelingsplannen van de voormalige plantage maakt veel emoties los op het eiland. Sommigen zien wel wat in de plannen van de nieuwe eigenaren, die beloofd hebben op ecologisch verantwoorde wijze te werk te gaan. Anderen zijn bang voor de teloorgang van belangrijk natuur in het gebied. Zij doen onder andere een beroep op de overheid het terrein van de nieuwe eigenaren terug te kopen.