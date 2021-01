The Bottom – Saba gaat de hele bevolking in één keer vaccineren tegen Corona. Nederland stuurt genoeg vaccinaties. Het eiland heeft 1600 inwoners en die kunnen in één keer gedaan worden.

Vaccineren is niet verplicht, maar gedeputeerde Bruce Zegers hoopt dat iedereen meedoet om zo het eiland coronavrij te krijgen. De verwachting is dat Saba half februari begint met vaccineren en dan binnen een aantal dagen klaar is.