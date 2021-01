Gezaghebber Rijna bij de aankondiging van de heropening van het luchtruim. Over zwaardere maatregelen werd (nog?) met geen woord gerept.

Kralendijk- Op dinsdagmiddag was er verwarring over een besluit van Gezaghebber Edison Rijna, waarin het risiconiveau in verband met Covid-19 wordt opgeschaald naar niveau 4 en daarbij behorende zwaardere maatregelen worden afgekondigd.

Zo zouden, onder de nieuwe maatregelen, sportscholen en casino’s weer dichtmoeten en zouden ook contactberoepen zoals kappers verboden worden.

Het moment van de afkondiging van verzwaring komt verwarrend over, nu het aantal nieuwe besmettingen relatief laag is en het totaal aantal actieve gevallen werd bijgesteld naar 80, bijna 20% lager dan een dag eerder.

“Gelezen het advies van het Bestuurscollege van 18 januari 2021 om de thans geldende – maatregelen voort te zetten, neemt de gezaghebber de maatregelen die horen bij het risiconiveau 4 ‘ernstig’ van het Plan van op- en afschalen. Het betreft enkel de maatregelen waarvoor de tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire de wettelijke grondslag voor biedt”, aldus de toelichting bij het getekende besluit.

Ontkenning

De afdeling Communicatie van het OLB laat op een vraag van Bonaire.nu over de achtergrond van de nieuwe maatregelen weten dat er geen sprake is van een verzwaring van maatregelen en dat de huidige maatregelen worden gecontinueerd.

Even later volgt een bericht van de Communicatieafdeling dat het gepubliceerde besluit ‘enkele fouten’ bevat en dat een aangepast besluit in de loop van de avond zal worden gepubliceerd op de crisiswebsite van het OLB.

Geen uitleg

Er is door het OLB geen uitleg gegeven over de oorzaak van de fout. Evenmin is tot zover duidelijk of er nu wel of geen zwaardere maatregelen afgekondigd worden -en zo ja- waarop deze dan zijn gebaseerd.