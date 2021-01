Twee slaapkamers

Mensen in vrijheid laten leven, zoveel mogelijk naar hun eigen wensen en

behoeften met als doel de vaste lasten te minimaliseren. ‘Affordable Living Caribbean’ richt zich met name op de groep de 2 tot 4 persoons huishoudens die er voor kiezen om te bouwen waarbij de kosten voor de bouw van de woning aanvaardbaar zijn. De woningen zijn goed geïsoleerd en dragen zo een steentje bij aan een betere leefomgeving.



Een duurzaam huis voor iedereen

De woningen zijn geschikt voor starters, kleine gezinnen maar ook voor mensen die graag nadenken over een hypotheekvrij leven. Een betaalbaar huis dat op erfpacht gebouwd kan worden. Zelfs wanneer je een kavel moet aankopen kunnen de kosten onder de $100.000,- blijven. Klinkt dat niet geweldig?

Partnerschap

Om een huis te ontwerpen en te bouwen dat optimaal geïsoleerd is, van alle gemakken is voorzien en binnen een maand te bouwen is, ging ‘Affordable Living Caribbean op zoek naar een innovatief bedrijf dat al ruime ervaring heeft met bouwen in de tropen. Zij vonden een partner in Veerhuis bouwsystemen. Samen hebben zij de kennis en kunde van bouwsystemen en kennis van bouwen in de Caribbean gebundeld. Het resultaat zijn een aantal prachtige woningen. De woningen zijn modern en efficient, het is zelfs mogelijk volledig ‘off grid’ te gaan.

Zelf bouwen of laten bouwen

Het zelf bouwen van de door jou gekozen woning, behoort tot de mogelijkheden. De woning is als bouwpakket verkrijgbaar en dat bespaart aanzienlijk in de kosten. Het bouwpakket bevat alles wat je nodig hebt, en indien nodig, zelfs de benodigde gereedschappen en uitgebreide bouwbeschrijving. Je kunt desgewenst ook begeleid worden in het zelf bouwen van jouw woning. Vanzelfsprekend kun je de woning geheel laten bouwen door ‘Affordable Living Caribbean’. Doorgaans kunnen zij de woning binnen enkele weken opleveren.

De gemiddelde tijd van opdracht tot oplevering is drie maanden

Ben je reeds in het bezit van een stuk (erfpacht)grond, dan biedt ‘Affordable Living Caribbean’ jou met hun prachtige ontwerpen de mogelijkheid om voor minimale kosten een duurzaam en comfortabel huis te bouwen.



Bouwen op grote schaal

Ook voor de overheid of investeerders zijn de woningen ideaal om betaalbare woningen te bouwen op Bonaire. Door de efficiëntie van de woningen van ‘Affordable Living Caribbean’ zijn de kosten en de tijd die de bouw in beslag neemt zeer laag. Door de duurzaamheid van de huizen wordt een optimaal leef-comfort verkregen zodat het mogelijk is dat iedereen in een goede en volwaardige woning kan wonen. De verhuur mogelijkheden van deze woningen zijn enorm vanwege de aanschafprijs en woongenot!

Eerste woningen zijn reeds verkocht



De eerste woningen zijn verkocht en zullen in februari 2021 gebouwd gaan worden. Vind je dit interessant houd dan de website van ‘Affordable Living Caribbean’ of hun Facebookpagina in de gaten. Hier verschijnt met regelmaat meer informatie. Door de Facebookpagina te volgen blijf je op de hoogte van alle nieuw ontwikkelingen en waar de modelwoningen worden gerealiseerd.

Kun je niet langer wachten en wil je nu al vast meer weten? Neem dan contact op met ‘Affordable living Caribbean’ via [email protected] de medewerkers van ‘Affordable Living Caribbean’ maken graag een afspraak met je voor meer informatie.

Contact

Affordable Living Caribbean

Tel: +599 7866876 (ook WhatsApp)

E-mail: [email protected]

Facebook

Website

