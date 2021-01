7 Gedeeld

Kralendijk – Het Korps Politie Caribisch Nederland, de Bonaire Bankers Association en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben signalen ontvangen dat een organisatie onder de naam “CashFX” actief is op Bonaire.

“CashFX” heeft geen vergunning van de AFM voor deze activiteiten. De AFM heeft op haar website een waarschuwing geplaatst over deze partij. Lokale banken zijn op de hoogte van deze waarschuwing.“CashFX” haalt consumenten over om geld te investeren. Er wordt 1% rendement per maand beloofd.

De organisatie houdt momenteel diverse bijeenkomsten op Bonaire en krijgt veel belangstelling. Het KPCN heeft contact gehad met de AFM en de Bonaire Bankers Association en hebben in overleg besloten om de inwoners op de hoogte te stellen van deze signalen, om zo mogelijke financiële tegenvallers, teleurstellingen en eventuele aangiften te voorkomen.