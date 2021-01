5 Gedeeld

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame roostermaker (1 fte) voor de units VMBO en LISEO.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van de lesroosters voor de units Liseo en VMBO. Een goede samenwerking, flexibele houding en heldere communicatie zijn in deze functie van groot belang.

Uiteraard is de hoofdtaak het maken van een goed rooster voor leerlingen en docenten, waarbij onderwijskundige en organisatorische eisen en wensen optimaal in balans zijn. In samenspraak met de de verantwoordelijke unitdirecteur of teamleider draag je zorg voor de vertaling van dagelijkse roosterwensen en de inzetbaarheid van docenten en lokalen. Naast het dag- en basisrooster werk je ook mee aan de roostering van het toets- en activiteitenweek, toetsroosters, ouderavonden e.v.

Taken die je uitvoert zijn:

Inventariseren van gegevens van leerlingen (vakken, klas, profiel, etc.), docenten (werkdagen, werktijden, vakken, etc.) en lokalen (grootte, voorzieningen, etc.);

Opstellen van lesroosters (voor het hele jaar of per periode) op basis van de verzamelde gegevens, met behulp van roostersoftware UNTIS;

Opstellen van aparte roosters (bijvoorbeeld proefwerkrooster, tentamenplanning, roosters voor excursies, vervangingsroosters, etc.);

Aanpassen van het rooster aan ziekmeldingen, toetsen, projecten, vergaderingen, werkweken en andere (al dan niet voorziene) factoren;

Communiceren van roosterwijzigingen aan leerlingen en docenten;

Verwerken van opmerkingen en klachten van leerlingen of docenten;

Voorleggen van alternatieven indien aanpassing niet mogelijk is;

Verantwoorden en zo nodig toelichten van de roosterplanning aan de directie;

Vastleggen van eventuele knelpunten in de roosterplanning (met suggesties voor verandering) ten behoeve van de directie.

Wat vragen wij van je?

Wij zijn op zoek naar een getalenteerde medewerker op administratief en logistiek gebied, een servicegerichte professional. Er wordt van je verwacht dat je je kan inleven in de materie van het onderwijs en de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. Je houding in het team is van groot belang en je draagt uit dat je het leuk vindt het onderwijs in de breedste zin van het woord te faciliteren. Je denkt niet in problemen maar in oplossingen. Je voelt je thuis in het onderwijs en wil hier een essentieel deel vanuit maken.

Vanwege de maatregelen die genomen zijn omtrent Corona, neemt de werkdruk binnen het onderwijs toe. Jouw functie zal in deze tijd nog een grotere uitdaging zijn dan voorheen. Kan jij deze uitdaging aan en blijf je rustig onder hectische omstandigheden? Dan ben jij wellicht de kandidaat die we zoeken.

Verder breng je mee:

MBO/ HBO- opleiding, HBO denk- en werkniveau en voldoende relevante werkervaring;

Kennis van het roosterprogramma UNTIS;

Kennis van Microsoft Office (Word, Excel)

Conceptueel inzicht in onderwijsprocessen en -procedures; projectmatige vaardigheden;

Goede Sociale vaardigheden; klantgerichte en dienstverlenende instelling;

Proactieve houding en stressbestendig;

Zowel zelfstandig als goed in teamverband kunnen werken.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als collega word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 8 met een max. van 3126 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 29 januari 2021. Door op de hieronder vermelde link te drukken wordt je doorverwezen naar onze sollicitanten self service met verdere instructies om te solliciteren. Klik hier.

Deze vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet. Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur.

Heb je vragen, neem dan contact op met Richard Weenink, hoofd huisvesting facilitaire dienst en ICT: Tel +599-715704 of: [email protected].

Meer vacatures: