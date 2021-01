Wij zijn met grote spoed op zoek naar een Analist Medische Microbiologie Aruba. Het komt zelden voor dat deze waarneming op de Caribbean vrijkomt. Echter vanwege de hoge nood is het al mogelijk om voor 2 weken tot 2 maanden te worden ingezet. Een kans die bijna te mooi is om waar te zijn, dus start zo spoedig mogelijk!

De functie van Analist Medische Microbiologie Aruba

LABHOH medische microbiologie verzorgt 90% van de COVID-diagnostiek op Aruba. Deze extra taken zorgen ervoor dat er extra resources nodig zijn om een aantal zaken op kwaliteitsgebied te regelen voor de reguliere diagnostiek. Je bent een ervaren analist medische microbiologie, teamleider medische microbiologie, coördinerend analist medische microbiologie of kwaliteitsfunctionaris medische microbiologie.

Het Lab HOH Microbiologie als jouw werkplek

Je komt in dienst bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospital bij het Lab HOH Microbiologie. Dit is een modern laboratorium dat in 2020 volgens de iso 15189 is geaccrediteerd. Je gaat werken met state-of-the-art apparatuur zoals Malditof, Vitek, Liaison xl, BDfax en Bactalert. Het laboratorium is 2019 opgeleverd en volledig geautomatiseerd voor moleculaire diagnostiek. Inmiddels maakt de corona PCR hier onderdeel van uit. Je wordt onderdeel van een gezellig en gemotiveerd team van 7 analisten, teamleider en arts- microbioloog, waarin veel vrijheid is voor eigen initiatief.

Jouw profiel als Analist Medische Microbiologie Aruba

Een afgeronde opleiding HLO richting microbiologie.

Minimaal 1 jaar relevante gediplomeerde ervaring.

Op korte termijn 2 weken tot 2 maanden beschikbaar.

Goede beheersing van het Nederlands, Engels en bij voorkeur Papiamento.

Stressbestendig, klantvriendelijk en service verlenende houding.

Je bent een zelfstarter, flexibel en collegiaal.

Avontuurlijke, maar professionele instelling.

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Wat biedt het HOH en Healthz jou?

Je krijgt een contract bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Voor het salaris en arbeidsvoorwaarden volgen zij de CAO van het ziekenhuis.

Healthz begeleidt jou de gehele waarneming op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden.

Onze emigratiecoach is op het eiland aanwezig om jou te ondersteunen als je daar behoefte aan hebt.

Een retourticket Nederland – Aruba is inbegrepen.

Je ontvangt tot 2 maanden een financiële tegemoetkoming voor de huur van de huisvesting en een auto.

Als het past binnen het tijdspad krijg je voordat je vertrekt van ons een basisles Papiaments.

Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten.

En bovenal…helpen we jou aan een unieke persoonlijke en professionele ervaring!

Ben jij onze nieuwe Analist Medische Microbiologie Aruba?

Dan spreken we jou liever vandaag dan morgen! Laten we zo spoedig mogelijk een vrijblijvende kennismaking met elkaar maken! Marjolijn Vlaar voor vragen en aanmeldingen bereikbaar via +31 (0)20-244 3798. Je kan haar ook mailen op [email protected].

Ook met een korte inzet kan jij een ontzettend groot verschil maken op het eiland. De nood is hoog en je zal met open armen worden ontvangen! Meer informatie over het werken op de Caribbean en onze blogs voor ervaringen van onze waarnemers lees je op www.healthz.eu.

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

KVK. 59644583