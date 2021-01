De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 580 mensen, waarvan 128 ingezetenen van het eiland, getest op Covid-19. Uit deze testen zijn 30 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. In 7 gevallen ging het om toeristen.

Daarmee komt de lokale besmettingsgraad op Aruba op 18%.

Momenteel liggen er 26 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Elf daarvan liggen op de intensive care. Er zijn ook weer 94 personen hersteld.

Aruba heeft nu 460 actieve gevallen van Covid-19.

Curaçao

Op zondag zijn op Curaçao zes mensen positief getest op Corona. Op 162 testen geeft dat een ratio weer van 3,7 procent. Drie mensen zijn weer hersteld, waardoor er nu nog 212 mensen in isolatie zijn.

Het totaal aantal positief geteste mensen afgelopen week komt daarmee op 65. In totaal 1.374 mensen meldden zich vanaf maandag met covid-achtige verschijnselen voor een test. Een weekratio derhalve van 4,7 procent.

Voor het eerst sinds lange tijd zijn twee besmettingen op Curaçao te danken aan mensen die vanuit het buitenland komen. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is sinds dinsdag onveranderd: vier op de intensive care en één patiënt op de afdeling.

Curaçao heeft momenteel nog 212 actieve gevallen van Covid-19.