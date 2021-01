30 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen zaterdag raakte een duiker in de problemen aan de noordoostkust ter hoogte van Arawak.

Een van de duikers was het gelukt om via de rotsen naar boven te klimmen en alarm te slaan. Het lukte de andere duiker niet om het water te verlaten. In dit gebied slaan de golven met kracht tegen vlijmscherpe rotsformaties. Deze rotsformaties met scherpe punten zijn vrijwel niet te beklimmen.

Vijf agenten en twee Kmar medewerkers kwamen af op de melding. Stinapa en de Kustwacht werden ook in kennis gesteld omdat zij vaker reddingsacties op zee en aan de noordkust hebben uitgevoerd.

De situatie werd door de medewerkers ter plekke beoordeeld waarna, er zonder aarzeling werd besloten om de duiker naar de rotsformaties te laten zwemmen. De duiker kreeg instructies hoe hij met behulp van de deining op de rotsen klimmen om zich daar vast te houden.

Enkele agenten zijn naar beneden geklommen om de duiker naar boven te helpen. Er moest snel worden gehandeld omdat de duiker vermoeid raakte in de deinende zee. De duiker naar de kant brengen in een kort tijdsbestek werd prioriteit.

Beide duikers zijn ter plekke door het ambulance personeel gecheckt. De duiker die als eerste uit het water was geklommen, bleek een gebroken enkel te hebben opgelopen en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De tweede duiker kon ongedeerd naar huis.