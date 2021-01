Omdat Bonaire een eiland is belandt veel afval op de vuilstortplaats of in sommige gevallen wordt het afval verscheept. Beide opties zijn belastend voor het milieu. Blue Caribbean Vibes wil de hoeveelheid afval op de landfill verminderen door het plasticafval te gaan recyclen.

Blue Caribbean Vibes wil actief bijdragen aan de doelstelling voor de BES-eilanden om voor 2030 te streven naar 50% circulariteit (producten van nu zijn de grondstoffen voor later) en in de verdere toekomst (2050) op weg naar 100% circulariteit.

Visie

Blue Caribbean Vibes ziet plastic niet als afval, maar als een waardevolle grondstof om producten van te maken. Plastic recyclen geeft Bonaire de mogelijkheid het plasticafval om te kunnen buigen naar een inkomstenbron voor de gemeenschap, bedrijven en overheid. Door producten te maken die van waarde zijn voor de eilandbewoners, maar ook voor de toeristen die Bonaire bezoeken, zal de hoeveelheid plasticafval op het eiland afnemen.

Zwerfplastic langs de kust

Samenwerking

Blue Caribbean Vibes kiest voor het opzetten van het plastic recycle project voor een minder voor de hand liggende manier, ze kiezen bewust niet voor een stichting. Het kiezen van een commerciële insteek boven die van een stichting, geeft Blue Caribbean Vibes meer flexibiliteit en ruimte om te ontdekken wat werkt, zonder de beperkingen van een stichting.

Inmiddels zijn er reeds een aantal machines aangekocht en wordt er volop getest met diverse soorten plastic en de manier waarop deze verwerkt kunnen worden. Blue Caribbean Vibes heeft voor de financiering van het project een ‘crowd-funding’ opgezet zodat zij na de succesvolle testfase verder kunnen met het ontwikkelen van producten, de aanschaf van machines en mallen.

Diverse bedrijven op Bonaire hebben zich reeds bereid gevonden om te helpen met onder andere verscheping van de machines. Om in juli van dit jaar ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen en de producten op Bonaire te gaan produceren is Blue Caribbean Vibes op zoek naar een werkplaats. Wanneer deze gevonden is kunnen er spijkers met koppen worden geslagen.

Producten

Blue Caribbean Vibes is in gesprek met diverse resorts, stichtingen, overheidsinstanties en ondernemingen voor zowel het inzamelen van plastic als het verkopen van de uiteindelijke producten. Op dit moment zijn er een aantal producten in productie en te koop. Deze producten zijn nu nog in Nederland gemaakt tijdens de testfase. Wanneer de machines op Bonaire aankomen zal de volledige productie op het eiland plaatsvinden.

Oorbellen van gerecyclede PP-bakjes

De eerste schildpad sleutelhangers

Notitieboekjes

Voor de eilandbewoners maken ze op dit moment vooral gebruiksvoorwerpen zoals onderzetters, A4 Clipboards maar ook wandlampen en zelfs klokken. Maar hier stopt het natuurlijk niet, Blue Caribbean Vibes is voortdurend bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. Zo denken ze aan het produceren van tuinmeubelen en andere grotere items voor de toekomst. Door de productie op het eiland te doen hoeven de producten niet verscheept te worden en er wordt een grote hoeveelheid lokaal plastic gerecycled, win-win dus.

Wil je meer weten of alle producten bekijken? Houd de Facebookpagina van Blue Caribbean Vibes in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen die met regelmaat worden gedeeld. Via de Crowd funding pagina kun je het project financieel steunen. Ook kun je je opgeven voor de nieuwsbrief van Blue Caribbean Vibes om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en producten. Stuur hiervoor een e-mail naar: [email protected]