19 Gedeeld

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdiend wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag deze hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

DEZE WEEK : GRISTEL

Gristel zit sinds 10 November bij FKK in de opvang nadat zij samen met haar pups van straat is gehaald. Inmiddels is zij volledig ingeënt, gesteriliseerd en gechipt. Ook zit zij op training en dit doet zij geweldig. Al haar pups zijn inmiddels gereserveerd dus voor mama Gristel zijn we nu ook hard op zoek naar een gouden mand.



Gristel is zelf ook nog erg jong. Ze is lief, vrolijk en sociaal met mens en dier.

Wie geeft dit lieve dametje een tweede kans?

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken.

Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers

Er is niet één Stichting te bedenken die zonder vrijwilligers kan, en dat is ook bij FKK niet anders. Voor donaties in welke vorm dan ook, groot of klein ….. alles is meer dan welkom. Sponsors zijn voor FKK Animal Rescue erg belangrijk en het maakt niet uit of het nou grote of kleine sponsors zijn. Zonder hen zouden zij dit werk niet kunnen doen! Om vrijwilliger, donateur of sponsor te worden ga dan naar hun website www.fkk-bonaire.org/nl/