TCB; ‘Vanaf 6 februari al rechtstreekse vluchten uit Noord Amerika

Delta vluchten worden binnenkort hervat | Foto BIA

Kralendijk – Bonaire gaat vanaf 6 februari weer Noord-Amerikaanse bezoekers ontvangen met directe vluchten van American Airlines, United Airlines en Delta. Dit zegt Tourism Corporation Bonaire. Het gaat om rechtstreekse vluchten vanuit Atlanta, Miami, Houston en Newark.

Delta hervat haar wekelijkse rechtstreekse vluchten vanuit Atlanta vanaf zaterdag 6 februari. American Airlines en United Airlines staan gepland op 13 februari.

American Airlines zal starten met wekelijkse rechtstreekse vluchten op woensdag en zaterdag vanuit Miami. United Airlines met wekelijkse rechtstreekse vluchten op zaterdag vanuit Houston en Newark.

Om 10 dagen quarantaine te voorkomen, moeten reizigers een bewijs tonen van een negatieve PCR-test die 72 uur voor aankomst is afgenomen. Bovendien moeten reizigers 48 uur voor vertrek een gezondheidsverklaring invullen.

Volgens de TCB kunnen bezoekers op het eiland een PCR-test of antigeentest laten doen om te voldoen aan de CDC-vereisten voor terugkeer.

Tourism Corporation Bonaire werkt momenteel samen met Diamond Public Relations aan verschillende marketingcampagnes voor de Amerikaanse markt. “We zijn erg tevreden dat we eindelijk kunnen starten met onze marketingactiviteiten en campagnes richting de Amerikaanse markt na de aankondiging dat directe vluchten vanuit de Verenigde Staten naar Bonaire weer mogelijk is. De Verenigde Staten is een van onze belangrijkste markten, waar de meeste van onze duikvrienden en ambassadeurs vandaan komen en van wie de meesten Bonaire jaarlijks bezoeken, aldus Marjolein Oleana – Business Manager TCB”.