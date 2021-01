Aankomstgebouw vliegveld Bonaire | Foto © Inge Poorthuis

Reizigers naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten nu toch bij aankomst een actuele negatieve PCR-test overleggen. Dat heeft minister De Jonge bepaald via een spoedregeling.

Door het grote aantal besmettingen in Europees Nederland en door de in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika gevonden varianten van het virus, is het volgens De Jonge noodzakelijk om zo spoedig mogelijk reizigers te

controleren op een negatieve testuitslag van een antigeentest.

Daarnaast is het voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wegens het aflopen van het vliegverbod op 15 januari en het grote aantal besmettingen op Bonaire, in Europees Nederland en in het buitenland noodzakelijk om direct reizigers te controleren op een negatieve PCR-testuitslag, aldus De Jonge.