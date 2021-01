4 Gedeeld

Heb je inzicht in de lokale arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs van Bonaire? Heb je het vermogen om werkrelaties op te bouwen en ook trainingen te geven? Gedegen en onderbouwde adviezen te schrijven? Kan je ‘multi tasken’en ‘out of the box’ denken? Dan zoeken wij jou!

Functieomschrijving Adviseur/ Trainer (20 uur)

Als adviseur en trainer ben je deel van het team van ROA CN. Je overlegt en werkt regelmatig samen met ketenpartners en onderwijsinstellingen, verzorgt presentaties, bezoekt bedrijven en verwerft zo een goed zicht op de behoeften van de arbeidsmarkt. Tevens verzamel je data. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en draagt bij aan de verbetering van de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt.



Functietaken

Je bent medeverantwoordelijk voor het werven van leerbedrijven;

Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming;

Je beschikt over het inzicht en de vaardigheden om trainingen te verzorgen;

Je kan zowel mondeling als schriftelijk een advies voorbereiden en processen beschrijven;

Je kan zowel kwantitatief als kwalitatief advies schrijven.

De organisatie

Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) is een groeiende zelfstandige organisatie die haar taken uitvoert conform de wettelijke kaders van het Ministerie van OCW. ROA CN zorgt voor optimale afstemming tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt ten behoeve van de onderwijskwaliteit en economische ontwikkeling. ROA CN vormt een brug tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de arbeidsmarkt op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens adviseert ROA CN de minister van Onderwijs over de doelmatigheid van beroepsopleidingen, gelet op de arbeidsmarktrelevantie.

Competenties

Plannen en organiseren

Overtuigen + Sociabiliteit

Inzicht in de omgeving

Proactief samenwerken

Resultaatgericht werken

Flexibiliteit + Leergierigheid

Aanpassingsvermogen

Communiceren met tactisch gedrag

Integriteit

Functie-eisen

HBO werk- en denkniveau;

Kennis van het onderwijs en de arbeidsmarkt en relevante ontwikkelingen hierin;

Kennis van relevante richtlijnen, procedures en werkwijzen;

Kennis van de administratieve procedures en processen;

Kennis van de toepassing van relevante applicaties en geautomatiseerde systemen;

Kennis van werkprocessen en organisatieprocessen;

Beheersing van Nederlands, Engels en Papiamentu in woord en schrift.

Wat wij bieden

De dynamiek van een wendbare, professionele organisatie;

Een salaris afgestemd op je kennis en ervaring;

Vakantie-uitkering van 8% van de bezoldiging;

Een pensioenvoorziening;

Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op verlenging;

12,5 vakantiedagen op basis van 20 uur.

Aanstellingseisen

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).