Kralendijk – De huidige regels die op 9 januari werden aangekondigd blijven voorlopig van kracht op Bonaire. Dokter Luinstra Passchier begon haar toespraak op vrijdagmiddag met wat zij omschreef als met “voorzichtig goed nieuws.”

Het aantal positieve gevallen gaat sinds een paar dagen naar beneden. Enkele dagen terug was er door vertraging in de testuitslagen een piek te zien, omdat testuitslagen van meerdere dagen tegelijk binnenkwamen. Die problemen, die in het laboratorium ontstonden, zijn nu opgelost volgens de GGD arts.

De dagelijkse grafiekjes zijn op basis van de datum van de testuitslag. In bovenstaande grafiek is een beter beeld op testdatum en op eerste ziektedag. Dit geeft een duidelijker beeld van het verloop van het aantal besmettingen.

In de tweede grafiek is het gemiddelde genomen van de meldingen per 7 dagen. Ook hier is een duidelijk dalende trend te zien. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen per dag afneemt. Contactonderzoeken vinden nog steeds plaats dus dit beeld kan nog iets wijzigen.

Het effect van de maatregelen die op 9 januari zijn genomen worden pas rond 15 januari zichtbaar. Daarom is het advies van de Dienst Publieke Gezondheid om de maatregelen vooralsnog niet aan te scherpen.