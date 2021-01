1 Delen

Molenbeek Invest heeft een vacature voor een:

Medewerker projectontwikkeling & uitvoerende bouw

Opzoek naar een veelzijdige uitdaging in de bouwsector op Bonaire?

Wij zijn opzoek naar een gedreven en enthousiast persoon die het bouwproces van A-tot-Z kan begeleiden en aansturen, vanaf initiatieffase tot oplevering.

Als projectontwikkelaars zijn we als team ‘’de spin in het web’’, het is daarom belangrijk dat je beschikt over een analytisch vermogen om verbanden te leggen.

Onze nieuwbouwprojecten bestaan uit de realisatie van appartementen, vrijstaande villa’s en de bouw van recreatiewoningen op een vakantie resort.

Wij vragen:

Bouwkundige achtergrond met aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.

Ervaring met Microsoft office

Gedreven persoonlijkheid & verantwoordelijkheidsgevoel

Geen 9 tot 5 mentaliteit

Goede communicatieve vaardigheden

Wij bieden:

Marktconform salaris

Flexibele werktijden

Goede werksfeer in een dynamisch team

Heeft u interesse, stuur uw gegevens en CV naar: [email protected]

