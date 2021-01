Er is een geweldig concept, een plek, een gebouw en bijna al het denkbare is geregeld. Wat we nu nodig hebben is een:

HORECA KANJER

Een manager die zijn of haar sporen heeft verdiend in de horeca sector, eentje die al eerder een zaak heeft helpen openen. Zo eentje die de handen uit de mouwen steekt, met ideeën komt om het nog beter te maken. Die een visie heeft over logistieke zaken, menu keuzes, inrichting en vooral barst van de positieve energie.

Zijn of haar team kan gaan samenstellen en samen met de initiatiefnemers er een ongekend succes van kan maken. Wij zijn nog wat terughoudend als het gaat om wat voor etablissement we gaan creëren, maar één ding is zeker, het is er nog niet op Bonaire!

Heb je interesse? Stuur dan je CV naar: [email protected]

Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, secondaire voorzieningen en een prettige werkomgeving in het hart van ons eiland. Op 1 maart beginnen je werkzaamheden met de voorbereidingen en begin van de zomer gaan we open!