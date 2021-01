Door Caribisch Netwerk | Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK- “Het heeft allemaal geen zin meer. Geitendiefstallen zijn niet meer te stoppen”, zegt geitenboer Alfonso Winklaar.

Tekst gaat verder onder de video

Sinds zijn zevende jaar hielp hij zijn vader in de boerderij en uiteindelijk heeft hij het bedrijf overgenomen. Het stelen van geiten en andere dieren was altijd een probleem, maar de laatste vijf jaar ziet hij een vermeerdering van geitendiefstallen.

‘Ik ben maar gestopt’

Zo ook Alexander Boezem. “Ik had tachtig geiten en ze zijn allemaal gestolen. Moet ik al de energie en geld er in stoppen zodat dieven kunnen profiteren?”, vraagt hij zich af. Op een gegeven moment werd de frustratie teveel en is hij gestopt als geitenhoeder. Hij kon ook niet rekenen op de politie. “Ik wist wie de dieven waren maar ik had geen bewijzen, dus er is nooit wat mee gedaan”, zegt hij.

Popo Morales van landbouwcoöperatie Kriabon zegt dat deze toename te maken heeft met dat Bonaire nu meer inwoners heeft. “Vroeger wist je wie de dieven waren. Iedereen kende elkaar en elkaars kinderen. Nu is dat niet meer zo”.

Gestolen geitenvlees

Morales vindt dat er geen passende straffen worden gegeven waardoor dieven niet worden afgeschrikt. “Ze krijgen een voorwaardelijke straf of maar twee maanden gevangenisstraf. Zo hou je dit soort diefstal in stand”, vindt hij.

Boer Maicky Evertsz, die 18 jaar geiten houdt, vindt ook dat er zwaardere straffen moeten komen. “Ze komen op klaarlichte dag jatten maar worden door de politie met fluwelen handschoenen aangepakt”, zegt hij.

Volgens Evertsz heeft hij in een persoonlijk gesprek met de gezaghebber (burgemeester) in 2019 het probleem aangekaart. “Dat was tijdsverspilling, want er is niets veranderd.”

Winklaar heeft weinig hoop op verbetering, zolang dit een lucratieve handel blijft. “Er moet meer controles en fikse straffen komen voor mensen die gestolen geitenvlees kopen”. Legaal geitenvlees is te herkennen aan een stempel van LVV. Dit is de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij op Bonaire.

Het Openbaar Ministerie reageert dat zij straffen eisen volgens de richtlijnen in de wet. Er worden geldboetes opgelegd van 300 tot 1000 dollar en gevangenisstraffen. Vragen aan de gezaghebber Edison Rijna over de geitendiefstal en bescherming van boeren, zijn niet beantwoord.