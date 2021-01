De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 74 nieuwe besmettingen geconstateerd, in drie gevallen ging het om toeristen. Er werden 442 testen uitgevoerd, waarvan 279 bij ingezetenen van het eiland.

De lokale besmettingsgraad komt daarmee op 25%.

Op dit moment liggen er nog 24 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Negen daarvan liggen op de intensive care.

Op Aruba zijn nu 624 actieve besmettingen met het coronavirus.

Curaçao

Op Curaçao zijn gisteren 19 mensen positief getest op corona. 232 mensen lieten zich testen omdat ze Covid-achtige verschijnselen vertoonden. De testratio kwam daarmee op 8,1 procent, vier keer hoger dan eergisteren.

Twee patiënten mochten het ziekenhuis van Curaçao (CMC) verlaten. Op de speciale Covid-afdeling ligt nu nog één patiënt. Op de intensive care liggen nog vier mensen met corona.

Er zitten nog 373 mensen in thuisisolatie. Dat is 73 minder dan gisteren.

Curaçao heeft momenteel nog 373 actieve gevallen van Covid-19.