Kralendijk – Aanstaande zaterdag 16 januari organiseert het toeristenburo de BonaireXperience – een dag om online te dromen over je volgende vakantie bestemming Bonaire!

Volg op Facebook en YouTube de (live) presentaties vanaf het eiland over duiken en snorkelen, de leukste accommodaties, activiteiten, natuur, cultuur, eten en drinken en meer!

Het programma is onderverdeeld in vier blokken van twee uur, elk met unieke inhoud. Je kunt de BonaireXperience volgen in de livestream op de Facebook-pagina’s van Bonaire Toerisme.