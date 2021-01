6 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire telt vandaag 115 actieve gevallen van Covid-19. Onder de 28 testresultaten die binnen zijn gekomen, zijn er 3 positieve gevallen van Covid-19 ontdekt. Nog niet alle testuitslagen zijn bekend. Nog zes personen zijn hersteld sinds gisteren. Er zijn 3 ziekenhuisopnames door Covid-19 en 36 personen minder in quarantaine.

Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen is het belangrijk om je te houden aan de instructies, zoals 1.5 meter afstand houden en handen wassen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800. Het kan zijn dat door de vele testen het even wat langer duurt voor dat de uitslag bekend is. Belangrijk is om het resultaat thuis in quarantaine af te wachten. Ga niet de straat op omdat je anderen kan besmetten.