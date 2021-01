4 Gedeeld

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De Financiële Administratie is een onderdeel van Finance & Control, samen met de afdelingen Planning & Control, Inkoop & Magazijn en Zorgadministratie.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Unitleider Financiële Administratie

Dit ga je doen

Als Unitleider van de Financiële Administratie ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van de Financiële Administratie inclusief de salarisadministratie.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor een heldere periodieke financiële informatievoorziening, inclusief gevraagde en ongevraagde analyses, voor zowel interne als externe klanten.

Je bent belast met het jaarlijks opstellen van de jaarrekening, alsmede het begeleiden van de jaarlijks uit te voeren accountantscontrole(s).

In nauwe samenwerking met de manager Finance & Control lever je een bijdrage aan beleidsbeslissingen op organisatieniveau en adviseer je aangaande het financieel-economisch beleid van Fundashon Mariadal.

Je coördineert of neemt deel aan projecten.

Je geeft op een inspirerende en coachende wijze leiding aan je team en stimuleert de verdere ontwikkeling van kennis en kunde van de individuele teamleden.

Je werkt samen met je team aan de verdere professionalisering van de afdeling.

Dit bieden we je

Wij bieden een boeiende baan in een dynamische en unieke zorgorganisatie met een prettige (leer)omgeving. Je bouwt een carrière op met ons.

Wij leiden je op, begeleiden je en ondersteunen je waar mogelijk.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Teamleider Financiële Administratie is ingedeeld in functiegroep 60 met een salaris van minimaal $ 3.823,= en maximaal $ 5.561,= bruto per maand op basis van 40 urige werkweek.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Dit neem je mee

Wij zoeken een leidinggevende die resultaatgericht is, iemand die van aanpakken weet en helder communiceert zowel mondeling als schriftelijk. Iemand met een pragmatische insteek, een hoog controle bewustzijn heeft en beschikt over organisatiesensitiviteit. Iemand die in staat is om ingezette verbeteringen te continueren en verder uit te bouwen. Kennis van Afas is daarbij een pré alsmede kennis van het Papiaments in woord en geschrift.

Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van financiële- en administratieve bedrijfsvoering en ruime werkervaring op het vakgebied.

Drie tot vier jaar ervaring als leidinggevende (werkervaring in de gezondheidszorg is een pre).

Ruime kennis van en ervaring met management informatiesystemen en geautomatiseerde informatieverwerking.

En ook belangrijk

Stressbestendig;

Communicatief vaardig en benaderbaar;

Samenwerkend en ondersteunend met overtuigingskracht;

Analytisch vermogen.

Meer informatie

Wil je inhoudelijke informatie over de functie dan kun je contact opnemen met de heer M.J. van der Vat, manager Finance & Control via email [email protected]

Solliciteren

Indien je jezelf herkent in deze functie, dan nodigen wij je uit om je sollicitatiebrief vergezeld van kopie van diploma’s en c.v. vóór 29 januari 2021 te mailen naar [email protected]fundashonmariadal.org ter attentie van dhr. M. Van der Vat.

Een assessment kan mogelijk deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.