Eind 2018 is de nieuwe Centraal Dialoog Bonaire opgericht met daarin bestuurders van het openbaar lichaam Bonaire, vakbonden, werkgevers en de Kamer van Koophandel.

De Centraal Dialoog is een overlegplatform van deze partijen met als doel om door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. De Centraal Dialoog kan ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Rijksoverheid.

De Centraal Dialoog Bonaire komt tenminste viermaal per jaar bijeen. De vergaderingen staan onder het formeel voorzitterschap van de gezaghebber, maar worden feitelijk geleid door de vice-voorzitter. De laatste is primair verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van iedere vergadering. De secretaris valt onder zijn verantwoordelijkheid.

WAT GA JE DOEN?

Het takenpakket van de secretaris omvat het voeren van het secretariaat van de Centraal Dialoog en het ondersteunen van de vice-voorzitter in de meest brede zin van het woord.

Taken zijn in elk geval:

Het leveren van een bijdrage aan bespreeknotities voor de Centraal Dialoog en het (helpen) opstellen van brieven en voor externe publicatie bestemde documenten van de Centraal Dialoog, zoals het vastleggen van standpunten van de Centraal Dialoog in de vorm van een verklaring;

Het samen met de vice-voorzitter opstellen van de agenda voor vergaderingen van de Centraal Dialoog;

De verslaglegging van de vergaderingen van de Centraal Dialoog;

Het samen met de vice-voorzitter jaarlijks opstellen van een begroting en het jaarverslag;

Het onderhouden van een relevant netwerk, bewaken van termijnen, etc.;

Het onderhouden en actualiseren van de website.

Het tijdsbeslag is erg wisselend, maar zal over het jaar heen naar verwachting in de orde van gemiddeld 0,75 dag per week liggen.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Vereisten voor deze functie zijn:

Goede communicatieve vaardigheden en een coöperatieve instelling;

Goede beheersing van de Nederlandse taal (de voertaal van de Centraal Dialoog) en een vlotte pen;

Inzicht in sociaal-economische vraagstukken en kennis van de sociaal-economische context van Bonaire;

Nauwkeurig en volgens planning kunnen werken.

GEÏNTERESSEERD?

Tijdstip van aantreden van de nieuwe secretaris wordt in goed onderling overleg bepaald, waarbij gestreefd wordt naar gefaseerde overdracht van de werkzaamheden van de huidige secretaris in de loop van het voorjaar 2021.

Aan de functie is een vergoeding verbonden die past bij de zwaarte en het tijdbeslag.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de huidige secretaris, Johan Breure [email protected] telefoonnummer: +31-6-31753578.

Voor nadere achtergrondinformatie over de Centraal Dialoog is het tevens aan te raden de website van de Centraal Dialoog te raadplegen: www.centraaldialoogbonaire.com.

U kunt uw sollicitatie uiterlijk 8 februari 2021 per mail richten aan voornoemde secretaris. Sollicitatiegesprekken zijn voorzien eind februari / begin maart 2021.

Vertrouwelijkheid gedurende de procedure is een vanzelfsprekend uitgangspunt.