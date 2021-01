1 Delen

Kralendijk – Op 19 januari 2021 wordt de online omgeving van de Belastingdienst Caribisch Nederland ondergebracht op MijnCN: het online platform voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland.

Het is technisch een behoorlijke operatie om de Belastingdienst te verhuizen naar het nieuwe platform. De voorbereidingen zijn in volle gang en de daadwerkelijke overgang vindt plaats in het derde weekend van 2021. Van 16 tot en met 18 januari is het daarom niet mogelijk in te loggen op de online omgeving van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Vanaf 19 januari kunnen gebruikers terecht op www.mijncn.nl voor hun aangifte Inkomstenbelasting, ABB en Loonheffing.

De Belastingdienst Caribisch Nederland is de eerste dienst op het nieuwe platform. In het tweede kwartaal van 2021 sluit ook Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan met de mogelijkheid voor werkgevers om online verzuim te melden voor de aanvraag loonderving. Op termijn wordt het portaal uitgebreid naar meer diensten van de Rijksoverheid en lokale overheid. Zodat inwoners van Caribisch Nederland via één portaal hun overheidszaken kunnen regelen.

Om aangifte IB te doen, moet de gebruiker een nieuw account aanmaken op MijnCN. Voor het doen van aangifte van ABB of Loonheffing kan de gebruiker de inloggegevens gebruiken die daarvoor ook werden gebruikt.