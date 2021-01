Voor meerdere huisartsenpraktijken op Bonaire zoeken wij een Ervaren Diabetesverpleegkundige of Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH S). Voor minimaal 24 uur per week (0,6-1,0 fte)

Algemeen

Als POH S of Diabetesverpleegkundige begeleid je patiënten met diabetes type 2. Je draait zelfstandig spreekuur onder supervisie van een of meer huisartsen op Bonaire. We hebben een sterke voorkeur voor kandidaten met een Antilliaanse achtergrond, die Papiamento spreken, en de cultuur van de inwoners van het eiland kennen. De nadruk zal in eerste instantie liggen op het op orde brengen van de diabeteszorg, in tweede instantie zullen ook andere programma`s vallend onder chronische zorg opgestart worden. We zoeken zelfstandige collega’s met organisatietalent, die gedreven zijn om een bijdrage te leveren aan de zorg op Bonaire. In deze functie draag je direct bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, en de tevredenheid van de patiënten. Een baan om trots op te zijn! Als je dit aanspreekt, en je past in ons profiel, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Wij bieden:

Een interessante, zelfstandige functie;

Collegiale samenwerking in leuke teams;

Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO die van toepassing is op Bonaire;

Een dienstverband bij de overkoepelende, onafhankelijke, zorgorganisatie.

Wij vragen:

Je bent diabetesverpleegkundige, of een gediplomeerd POH S met verpleegkundige achtergrond;

Je hebt ruime ervaring met eerstelijnszorgprogramma’s voor chronische zorg (in ieder geval met DM en CVRM en bij voorkeur ook met Astma/COPD);

Ervaring met Insulinetherapie is een pré;

Het hebben van een Antilliaanse achtergrond, en/of aantoonbare kennis van de taal en cultuur van het eiland, heeft onze sterke voorkeur;

Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling; en

Je bent een enthousiaste, betrokken teamspeler met goede communicatieve vaardigheden.

Wie zijn wij?



Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe onafhankelijke huisartsenorganisatie gestart op Bonaire. Deze organisatie biedt inhoudelijke, organisatorische en faciliterende ondersteuning aan de huisartsenpraktijken op Bonaire. Vanuit deze organisatie wordt de praktijk overstijgende chronische zorg (weer) opgestart, om te beginnen de diabeteszorg. Dit aanbod wordt stapsgewijs uitgebreid met andere chronische aandoeningen, zoals Astma/COPD en hart- en vaatziekten. Je komt in dienst van de huisartsenorganisatie maar je werkt in een of meer huisartsenpraktijken op het eiland.

Interesse gekregen?



Dan nodigen we je graag uit te reageren d.m.v. een e-mail naar [email protected]. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen



Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirthe Smolenaers via het e-mailadres [email protected]

