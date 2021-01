16 Gedeeld

Kralendijk – LVV gaat bokken importeren die moeten gaan zorgen voor een betere vleesproductie op het eiland. Het doel is de lokale boer te helpen productiever te werken en een beter management te vormen van de georganiseerde veehouderij op Bonaire.

Op het LVV-terrein worden nieuwe stallen gebouwd voor de bokken die in april zullen aankomen. Deze 100% Boergoat bokken zullen gebruikt worden bij de rasverbetering van de Krioyo geiten.

Het voordeel van het ras is dat het oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt, waar ook een semi-aride klimaat is. Er is gekozen om bokken van 3,5 maand oud te importeren, omdat jonge geiten goed aan de Bonairiaanse omstandigheden kunnen wennen.

De stallen hebben een grote overkapping, zodat de geiten beschermd zijn tegen regen, zon en wind. Daarnaast is er een koraal (veekraal) waar ze buiten kunnen lopen. Elke bok krijgt een eigen stal waar ook 10 geiten bij kunnen worden geplaatst om gedekt te worden.

LVV zoekt nu 10 kunukero’s die uit hun kudde de beste geiten naar LVV willen brengen. Hier zullen lammeren uit voortkomen, die binnen zes maanden geslacht kunnen worden. Het voordeel voor de kunukero’s is dat voor het lamsvlees van hoge kwaliteit een betere prijs kan worden gevraagd. De verwachting is dat deze geiten 60 to 90 kilo vlees zullen opleveren.

In oktober zijn de bokken oud genoeg om ingezet te worden en kan het rasverbeteringsprogramma starten.

Dit is een project van Professionalisering Geitenhouderij in samenwerking met Dienst LVV.