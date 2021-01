25 Gedeeld

STINAPA monitort het koraal op Bonaire | Foto © STINAPA

Kralendijk – Natuurorganisatie STINAPA ziet tijdens haar observaties in het Bonaire Marine Park dat het koraal herstellende is van verbleking.

Volgens NOAA, de organisatie die de zogenaamde Coral Bleach-events wereldwijd monitort, is het water van Bonaire momenteel voldoende afgekoeld voor het koraal om te kunnen herstellen.

STINAPA-biologen zien dat, ondanks dat de verbleking van het koraal in het onderwaterpark nog duidelijk zichtbaar is, er ook plekken zichtbaar zijn waar de kleuren zich herstellen. Ook is er geen dood koraal gevonden door de verbleking in dit seizoen.

“Wij monitoren het verbleken van het koraal in de warme periode sinds 2015. Na een intense week van duiken en data verzamelen lijkt blijvende schade aan het koraal mee te vallen en lijkt het zich te kunnen herstellen. Wij gaan nog een laatste monitoringsfase maken voor het eind van januari en zullen dan het eindrapport publiceren op onze website.” aldus Judith Raming, Marinepark Manager van STINAPA.