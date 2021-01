3 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn de afgelopen dagen weer twee patiënten aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Eén patiënt overleed op 10 januari en de andere gisteren. Daarmee komt het aantal overleden coronapatiënten op 52 op Aruba.

Gisteren zijn er 391 mensen getest, waarvan het 49 keer om ingezetenen van Aruba ging. Er werden 26 nieuwe besmettingen ontdekt, in één geval ging het om een toerist. De lokale besmettingsgraad komt daarmee op 51%.

Op Aruba liggen 18 patiënten met corona in het ziekenhuis, waarvan 8 op de intensive care. Ook zijn er weer 23 personen hersteld.

Het totaal aantal actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire is nu 537.

Curaçao

Op Curaçao zijn de afgelopen dagen weer twee patiënten aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Eén patiënt overleed afgelopen donderdag en één patiënt in het weekend. Het totaal aantal overledenen komt daarmee op 19.

Er meldden zich gisteren maar 91 mensen met covid-achtige verschijnselen bij de GGD op Curaçao. Zes van hen werden positief getest. Een testratio van 6,6 procent.

Alle zes mensen konden gelinkt worden aan bestaande besmettingen. Zeven patiënten liggen in het ziekenhuis van Curaçao (CMC), van wie vier op de intensive care. Ook zijn 103 mensen covid-vrij verklaard.

Curaçao heeft momenteel 460 actieve gevallen van Covid-19.