Kralendijk – Vandaag is er 1 besmet persoon bijgekomen op Bonaire. Bonaire telt daardoor 101 besmettingen met Covid-19 vandaag.

Onder de 31 geteste mensen is er 1 positief geval van Covid-19 ontdekt. Nog niet alle testuitslagen zijn bekend. Bron en contactonderzoek moet uitwijzen of de besmettingen nog steeds te herleiden zijn naar de bekende clusters en bronnen. 39 extra personen zijn in quarantaine geplaatst.