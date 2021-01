29 Gedeeld

Garage Cordia is één van de zaken die verrast als het gaat om service.

Kralendijk- Ik sluit zeker niet uit dat ik langzamerhand verword tot een ‘oude zeur’. Maar, afgezien van het feit dat ik mijzelf ook professioneel bezighoud met het onderwerp, ben ik ook als klant altijd allergisch geweest voor slechte service. Mondig en assertief ben ik altijd al geweest. Als iets niet goed is, zal men het horen ook.

Het serviceniveau op Bonaire is, althans op de meeste plekken, nooit echt geweldig geweest. “Maar men lacht wel lief en is tenminste vriendelijk”, zeiden bezoekers van het eiland in het verleden vaak vergoelijkend.

Toch kan het ook heel anders, zo merkte ik afgelopen weken in 3 specifieke gevallen, die ik graag bespreek. Want: Ere wie ere toekomt.

Pearle Vision

Een paar weken voor kerst kocht ik twee nieuwe brillen bij Pearle Vision. Ja 2, want ik speel graag op safe. Bij 1 bril maak ik me al zorgen wat er gebeurt als ik die onverhoeds kwijt raak of er eens op ga zitten. Bij het in ontvangst nemen bleek al direct dat ik door 1 glas niet scherp zag. Toch nam ik de bril mee naar huis om te kijken of het niet een kwestie van ‘wennen’ was. Met de andere bril zag ik geweldig, maar merkte na een dag of wat dat er -wellicht bij het inzetten van de glazen- een breuk was ontstaan in een van de pootjes en veel te los zat. Dus terug naar Pearle met beide brillen.

De bril waarmee ik niet goed zag werd direct weer ingenomen om er niet 1, maar twee nieuwe glazen in te plaatsen. “Dat is beter”, vond de mevrouw die ook mijn ogen vóór aankoop had opgemeten. Daarnaast zou via het filiaal op Curacao worden gekeken of er nog een nieuw pootje voor de andere bril beschikbaar was. Dat bleek er niet te zijn. Op 23 december werd ik opgebeld met de mededeling dat er precies zo’n montuur was binnengekomen en of ik niet langs wilde komen om de glazen in het nieuwe montuur over te zetten. “En we zijn vandaag tot 9 uur open hoor meneer, dus kom maar snel langs”, zei de altijd vriendelijk lachende Gina. Zo gezegd, zo gedaan. Geen moment werd mij het gevoel gegeven dat men zich stiekem afvroeg of ik de schade toch niet zélf had veroorzaakt. Ik ben een blije klant.

Garage Cordia

Halverwege het jaar 2020 besloot ik, ondanks de onzekerheden rondom de Corona, dat het na 13 jaar best wel tijd werd voor een wat nieuwer model Toyota. Garage Cordia had, bij toeval, een paar scherp geprijsde modellen in de aanbieding. Van A tot Z super vriendelijk geholpen bij de aankoop. Op het moment van de verkoop gaat het meestal overal nog wel goed, maar daarna?

Ik keek al enige tijd met een schuin oog naar de kilometerteller, want de 5000 voor de eerste (gratis) beurt kwam al in zicht. Voordat ik zelf het initiatief kon nemen om een afspraak te maken voor de eerste servicebeurt, werd ik gebeld door Nejma van Garage Cordia. “Als het goed is, is uw auto binnenkort aan de beurt voor de eerste gratis beurt. Kunnen wij gelijk een afspraak maken?”, was de vraag. Blij verrast over zoveel attentie, maar gelijk gedaan. Vanochtend geregeld dat ik door iemand bij de garage zou worden opgehaald om mij vervolgens op kantoor af te zetten en later weer op te halen. “Wilt u niet liever op de auto wachten meneer?”, vroeg de dame bij de balie. “Kan dat dan”? vroeg ik nog verbaasd. “Ja hoor meneer, het is zo klaar”. Na amper 20 minuten stond de auto alweer voor. Een handtekening, en ik kon wegrijden. Zo makkelijk en prettig heb ik het nog niet eerder meegemaakt.

Omni Electronics

Een huisgenoot kocht in april een nieuwe Smart TV bij Omni Electronics. Sinds een paar weken was er echter een schaduw in de vorm van Barbapapa te zien op het beeld, die steeds donkerder werd. In eerste instantie chagrijnig. Zat er nog wel garantie op? Vaak is het hier ‘garantie tot de deur’ of maximaal 6 maanden. Maar nee, op de aankoopbon stond 1 jaar garantie doorgestreept. Met de hand was er 2 van gemaakt. Netjes. Maar goed, zoals de Engelsen zeggen: ‘The proof of the pudding is in the eating’. Huisgenoot met tegenzin naar Omni om het probleem uit te leggen. Hij had foto’s van het scherm meegenomen om te kunnen laten zien. In plaats van tegenwerpingen of bagatellisering van het probleem, reed er meteen een medewerker van Omni mee naar huis, om het probleem zelf te bekijken. 20 minuten nadat hij was vertrokken ging de telefoon. Of de TV opgehaald kon worden, want die moest naar Curaçao verstuurd voor analyse en -indien mogelijk- reparatie. Of we het een paar weken zonder TV konden doen. Omdat mijn huisgenoot inmiddels aardig verslaafd is aan het ‘Netflixen’, was het antwoord op de vraag een verschrikt ‘nee!’.

“Dan komen wij het toestel om 2 uur ophalen en brengen wij u een leen-toestel”, beloofde de manager aan de telefoon. Om enkele minuten over 2 stond de medewerker die in eerste instantie mee was gereden, weer voor de deur. Met een spiksplinternieuw nieuw toestel, al was hij dan van een ander merk. Binnen 10 minuten was de nieuwe TV opgezet en de oude afgevoerd. Verrassend? Inderdaad, maar dan wel in positieve zin.

Het kán dus wel!

Driemaal in korte tijd ben ik echt verrast door een werkelijk voortreffelijke service van lokale bedrijven. Zoals de stelling vaak is bij de cursussen die onder andere ook mijn bureau vaak voor bedrijven verzorgt: Probeer de verwachtingen van de klant niet alleen waar te maken, maar te overtreffen. Nou, dat hebben alledrie de hierboven beschreven bedrijven ruimschoots gedaan. Het kán dus blijkbaar wel. Ook op Bonaire.

Als een paar notoire slechte serviceverleners op het eiland hier nou eens een voorbeeld aan namen, of een paar medewerkers op stage stuurden bij de drie genoemde bedrijven? Een optimistisch mens heeft de halve wereld, zullen we maar denken!

Lees ook: