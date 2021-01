7 Gedeeld

Kralendijk – Klanten die in de periode van 28 december 2020 tot en met 5 januari 2021 El Tronco snack bezochten, zijn mogelijk in contact geweest met een of meer besmette mensen. Dat heeft de afdeling Publieke Gezondheid bekend gemaakt.

De El Tronco snack zit aan de Kaya Macario Sint Jago 129 in Nikiboko. Publieke Gezondheid roept klanten op om deze dagen hun gezondheid extra goed in de gaten te houden.

Als u klachten krijgt, blijf dan meteen thuis. Bel 0800 0800 om een afspraak te maken voor een COVID-19 test.