32 Gedeeld

Kralendijk – Het aantal toegenomen besmettingen met het coronavirus zijn volgens de Publieke Gezondheidsdienst goed in beeld. De meeste gevallen hebben te maken met twee groepen van besmettingen, clusters, waar veel mensen besmet zijn geraakt.

,,We weten dat de meeste mensen tot nu toe tijdens een dienst of bij een feest besmet raakten. Zolang de bronnen bekend zijn, kunnen we de situatie onder controle houden. Het moment dat er veel gevallen zijn met onbekende bronnen, is het tijd om zwaardere maatregelen te nemen. Nu is dat nog niet nodig, we houden de situatie heel goed in de gaten,” zo heeft dokter Marian-Luinstra-Passchier van de afdeling Publieke Gezondheid verklaard.

,,In de periode 29 december 2020 tot en met 6 januari 2021 heeft Bonaire 95 nieuwe meldingen van C0VID-19 gehad. De stijging van het aantal gevallen heeft met de twee clusters te maken en ook met samenkomsten van mensen tijdens de feestdagen. Omdat de bronnen voor het grootste deel bekend zijn, kunnen we nu niet spreken van een uitgebreide verspreiding onder de bevolking. Dat kan pas als we niet meer weten waar de besmettingshaarden zijn,” aldus Luinstra-Passchier.

Gezaghebber Edison Rijna zal bij een uitgebreide verspreiding onder de bevolking stengere maatregelen treffen. ,,Met ons gedrag bepalen we hoe de uitbraak zich verder ontwikkelt. Daarom roep ik iedereen op om 1,5 meter afstand te houden. Blijf als je klachten hebt niet ermee rondlopen. Isoleer jezelf en laat je testen. Werk zo veel mogelijk vanuit huis en hou je aan de hygiëneregels. Alleen zo kunnen we voorkomen dat we een grote uitbraak krijgen,” zo heeft Rijna verklaard.

In de drive-through teststraat is het druk deze dagen. Een test laat al snel 3 dagen op een uitslag wachten.