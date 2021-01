8 Gedeeld

Bonaire School of Guitars is gespecialiseerd in privé gitaar-, ukelele- en baslessen. De school gebruikt het ‘Graded Curricular’ van de muziekscholen Rockschool en Trinity (aanvankelijk gevestigd in het Verenigd Koninkrijk). De methoden van deze hogescholen worden gebruikt als muziekonderwijssysteem in veel landen van het Gemenebest, zoals het VK, Zuid-Afrika, Barbados en Trinidad, enz.

Dit systeem biedt studenten de mogelijkheid om op een gestructureerde manier muziek te studeren, die zich uitstrekt over negen verschillende graden of niveaus. Graad 0-2 (gericht op ontwikkeling van beginners) Graad 3-5 (tussenliggende fasen) en graad 6-8 (geavanceerde instrumentele studies).

Meer dan alleen gitaar

Bonaire School of Guitars biedt geïnteresseerde studenten de mogelijkheid om drie verschillende snaarinstrumenten te studeren via het gegarandeerde leerplan van gerenommeerde muziekscholen. Instrumenten die je kunt leren spelen zijn; gitaar, ukelele (favoriet op het eiland!) en bas. De beschikbare leerplannen bieden studenten de mogelijkheid om zich onder te dompelen in gestructureerde lessen die alle muziekstijlen omvatten, van Electric, Rock ‘n Roll, de kunst van de Acoustic Finger-stijl tot de technische diepten van klassiek en de verfijning van jazz.

Les van een professional

Anthony Bierman is de oprichter en tevens docent van Bonaire School of Guitars. Hij spreekt en verstaat ook een beetje Nederlands dankzij zijn Zuid-Afrikaanse roots. Anthony voltooide een graad in muziek aan de Universiteit van Pretoria en een master aan de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg.

Recent optreden van Anthony bij Club Trocadero, bekijk ook zeker zijn andere video’s op Youtube:

Als dit allemaal te serieus klinkt !! Maak je alsjeblieft geen zorgen !!

Lessen voor iedereen

De school is ook meer dan gastvrij voor degenen die alleen willen studeren voor persoonlijk plezier of voor hobbydoeleinden. Voor Bonaire’s gepensioneerden en pensionado’s een mooie optie om een ​​oude passie op te pikken die ze tijdens hun werkjaren niet konden, of te beginnen met een nieuwe hobby. Voor de actieve werkende professional zijn gitaarlessen de uitgelezen mogelijkheid om even te ontsnappen aan het werk. Wat is er nu mooier om je favoriete liedjes te leren spelen op een gitaar of ukelele. Vervolgens ben jij het die sfeer maakt op één van de beroemde stranden van Bonaire.

De school staat open voor iedereen! En voor elk niveau van interesse of persoonlijk engagement.

Geef muziek cadeau

Wil jij muziek cadeau geven aan een speciaal iemand in jouw leven ? Dan is er goed nieuws! Bonaire School of Guitars biedt cadeaubonnen aan. Geef degene die speciaal is voor jou deze muzikale ervaring cadeau. Bonaire School of Guitars zal er alles aan doen om er een onvergetelijke ervaring van te maken.

Op de website van Bonaire School Of Guitars vind je meer informatie over de leerpakketten en mogelijkheden. Volg de Facebookpagina om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates. Of bel +599 785-0979 (Ook WhatsApp)

Lees ook: