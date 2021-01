2 Gedeeld

Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire heeft vanavond een boodschap ingesproken voor de bevolking van Bonaire.

Omdat er nu honderd besmettingen bekend zijn moet er strenger worden opgetreden tegen de geldende regels. Omdat de meeste clusters bekend zijn is er een goed beeld van de besmettingen.

Toch zijn er strengere regels nodig en er zal streng opgetreden worden als men zich niet aan de regels houden.

Vanaf zaterdag is het toegestaan om met maximaal 2 mensen thuis of in een openbare ruimte samen te komen. Bij een professioneel evenement mag maximaal 50% van de ruimte bezet zijn en maximaal 25 minsen in de ruimte aanwezig zijn. Er is een vergunning nodig en er moet registratie plaats vinden. Dansen en zingen is verboden.

Voor horeca geldt een maximum van 4 mensen per tafel. In de kerk geldt een maximum van 50% en een afstand van anderhalve meter tussen de mensen.