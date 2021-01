8 Gedeeld

Foto van huidige online aangifte.

Kralendijk – De online dienstverlening van de Belastingdienst Caribisch Nederland verhuist in januari 2021 naar MijnCN. Dit is het online platform voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland.

Om vanaf 19 januari gebruik te maken van de diensten op MijnCN, moeten gebruikers een nieuw account aanmaken. Dit kan een aantal dagen duren. Nadat het nieuwe account is geactiveerd kunnen gebruikers via www.MijnCN.nl alle belastingzaken online regelen. Gebruikers die al online hun ABB en LH aangifte doen hoeven daarvoor geen nieuw account aan te maken. Zij kunnen vanaf 19 januari de bestaande inloggegevens gebruiken op MijnCN.

