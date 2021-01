Wil jij je ideeën verwerkelijken en tegelijkertijd je grenzen verleggen heb je zin in een spannende uitdaging?

Delta is een toonaangevend beveiligingsbedrijf gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire en Curacao. Onze klanten zijn o.a. de grotere hotels, scholen, zorginstellingen, overheids – en semi- overheidsinstelling en particuliere ondernemingen.

Voor onze vestiging Bonaire zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde:

Senior Marketing Medewerker M/V

Dit jaar gaat Delta van start met een vestiging in Colombia voor wat betreft de verkoop van alarmsystemen. Als Senior Marketing Medewerker ben je verantwoordelijk voor alle marketing binnen Delta Security.

Je bent up to date met wat er trending is en creatief in het maken van content. Daarnaast is het schrijven van marketingplannen jou ook niet vreemd.

Taken:

Dagelijks bijhouden van alle social media kanalen;

Wekelijks opstellen van nieuwsbrieven en deze uitsturen;

Bepalen van de marketingstrategie in samenspraak met de salesmanager;

Opstellen van marketingplannen;

Ontwikkelen advertentiemateriaal, acties en evenementen;

Ontwikkelen van content voor social media (beeldmateriaal).



Opleiding en ervaring:

Een HBO denk en werkniveau op marketing gebied;

Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie;

Gevorderde beheersing van Adobe programma’s (Indesign, Photoshop);

Spreekt Nederlands, Engels en Spaans, Papiamentu is een pre;

Goede kennis van social media.

Jij bent:

Creatief

Commercieel gericht

Analytisch

Competitief

Flexibel

Wat wij bieden:

Een boeiende functie in de beveiligingssector binnen en jong en groeiend bedrijf;

Een informeel werkklimaat waarbinnen jouw eigen initiatieven worden gewaardeerd en gestimuleerd;

Een doorlopende opleiding d.m.v. regelmatige producttrainingen en verder alle middelen die het mogelijk maken jouw werk tot een succes te maken;

Een passende beloning voor de bijdrage die jij levert aan onze verdere groei, nl: een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een bonusregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling, spaarregeling en onkostenvergoeding.

Heb je interesse of meer informatie nodig?

Wij ontvangen jouw CV en motivatie graag schriftelijk vermeld hier graag bij naar welke functie je solliciteert. Je kunt deze sturen naar: [email protected] of bel ons via +599 701-4150.