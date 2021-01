Kralendijk – Het is half bewolkt met een kans op een aantal lokale buien. Er bestaat een kans op lokaal wat onweer. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 23 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 29 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het noord-oosten komen en zal matig tot krachtig zijn (12-17 knopen met uitschieters tot 20 knopen).



Weeroverzicht donderdag: Een storing ten oosten van de eilanden zal het weer in de komende dagen bepalen terwijl het naar het westen trekt. We hebben vannacht en vanochtend vroeg al een aantal lokaal zware buien gehad over bepaalde gebieden van de eilanden met onweer. De komende dagen zullen wolkenvelden over de eilanden trekken en die kunnen leiden tot een aantal lokale buien mogelijk vergezeld van onweer (wat best wel uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar). De buien kunnen lokaal zwaar zijn en tot veel neerslag leiden. De beste kans op neerslag en de meeste neerslag kunnen we morgen verwachten volgens de laatste modellen.

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center

Lees ook: