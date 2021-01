JICN zoekt een: HOOFD DETENTIE EN RE-INTEGRATIE

Ben jij in staat om het beste in mensen naar boven te halen en de afdeling te laten groeien? Durf jij werk uit handen te geven en vertrouw je op de expertise van je medewerkers? Ben je oprecht en geïnteresseerd in het werkveld van de afdeling D&R en ben jij er klaar voor om het D&R proces naar het volgende niveau te tillen? Dan is de JICN op zoek naar jou!

Meer informatie? Ga naar www.rijksdienstcn.com/vacatures

Sluitingsdatum: 27 januari 2021