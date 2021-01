T-shirt ontwerpster Naomi Berben – geboren en getogen op Bonaire – wil graag Bonaire in het zonnetje zetten. En daarbij de mensen een hart onder de riem te steken. Daarom heeft ze een t-shirt ontworpen waarvan de winst na verkoop naar de voedselbank op Bonaire gaat.

Het t-shirt-ontwerp is een spiegel van wat Bonaire van binnen en buiten is. “Een ontwerp met stijgende lijnen. Een symbool voor de groei en ontwikkelingen die mettertijd eigenlijk geen grenzen kennen. Want Bonaire is niet zomaar een harmonieus, vriendelijk en bescheiden eiland vol zon en zachte bries. Zijn trots getuigt ook van een enorme overlevingskracht. Zie alleen al zijn geschiedenis en zijn economische, vriendschappelijke en culturele relaties en verbindingen met heel de wereld. Dat is al heel wat om met trots bij ons te mogen dragen.” Aldus Berben.

Met haar eigentijdse T-shirt ontwerp wil Naomi een bijdrage leveren aan de mensen die afhankelijk zijn (geworden) van de voedselbank. “Een moeilijk gegeven voor sommigen. Maar samen komen we er doorheen. Samen houden we de moed erin.” Dat is de boodschap die Naomi graag met dit initiatief wil overbrengen.

Wil jij ook zo’n uniek shirt?

Het design-shirt kost $25,-. En daar gaat $6,- van naar de voedselbank. In Nederland kost deze €25,-. Bestellen kun je via de website https://www.shirtsvoorhetgoededoel.nl